В России — семнадцатый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 30 июня, матчи мундиаля (плей-офф, 1/8 финала) пройдут в Казани и Сочи. Франция — Аргентина (Казань, «Казань Арена», 17:00) Уругвай — Португалия (Сочи, стадион «Фишт», 21:00)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:09 30.06.2018 Британский журнал FourFourTwo назвал лучшего и худшего игроков национальной сборной Российской Федерации по футболу по итогам группового этапа чемпионата мира. Читайте подробнее: Британский журнал FourFourTwo назвал худшего и лучшего игроков сборной РФ

08:27 30.06.2018 Аргентинский чиновник, приехавший болеть за свою сборную на чемпионат мира по футболу в Россию, неудачно пошутил над арабским болельщиком и за это понесет наказание. Аргентинец снял на видео, как он просит арабского болельщика сказать фразу на испанском языке: «Бросить бомбу в клуб «Насчель» (футбольный клуб в одноименном аргентинском городе). Подробности в материале: Болельщика из Аргентины накажут за шутку о бомбе на ЧМ-2018 в России

08:56 30.06.2018 Болельщики сборной Германии по футболу массово сдают билеты на матчи после того, как их команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2018 года. ФИФА запустила платформу по перепродаже билетов. Подробности в материале: Германские болельщики массово сдают билеты после поражения своей сборной

09:49 30.06.2018 Полузащитник ЦСКА и национальной сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную группового этапа чемпионата мира по футболу по версии статистического портала Who Scored. Читайте подробнее: Александр Головин попал в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018

10:10 30.06.2018 Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») намерен пожертвовать свои премиальные за выступление на чемпионате мира по футболу на благотворительность. Об этом: Игрок сборной Франции Мбаппе отдаст премиальные на благотворительность

10:39 30.06.2018 Немецкая общественная телекомпания ZDF, которая предложила германской журналистке Клаудии Нойманн прокомментировать матчи чемпионата мира по футболу, вынуждена защищать женщину от резких нападок недоброжелателей в интернете. Об этом: В соцсетях жестко обругали первую женщину-комментатора футбольных матчей

11:10 30.06.2018 Нападающий футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который в прошлом выступал за сборную Швеции, не исключает, что шведская команда может побороться за титул чемпиона мира в турнире, который проходит в России. Читайте подробнее: Ибрагимович: Швеция поборется за титул чемпиона мира по футболу

12:08 30.06.2018 Главный тренер российской национальной сборной по футболу Станислав Черчесов считает, что противник его команды в 1/8 финала — сборная Испании — играет в понятный для российских игроков футбол. Черчесов отметил, что против испанской игры сложно что-либо противопоставить, но он и российские футболисты постараются. Об этом: Черчесов: Испания играет в понятный для сборной России футбол

12:57 30.06.2018 Скандальный немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал новую серию фильма телеканала ARD о допинговых махинациях в бразильском футболе всего за один день до матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Мексики. Читайте подробнее: Зеппельт выпускает очередной фильм о допинге в бразильском футболе

15:12 30.06.2018 Национальная сборная России по футболу выпустила видеообращение к своим болельщикам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Об этом: Сборная России обратилась к болельщикам в преддверии матча против Испании

17:09 30.06.2018 В Казани идёт матч Франция — Аргентина. Первый тайм.

17:13 30.06.2018 Напомним, что эта игра первая в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

17:15 30.06.2018 При этом по итогам группового этапа сборная Франция сильнее сборной Аргентины. Два выигранных матча против одного аргентинцами и семь очков против четырёх.

17:17 30.06.2018 Франция — Аргентина. Счёт открыт — 1:0.

17:20 30.06.2018 Множество людей пришло в фан-зону в Казани, здесь есть и французы, и аргентинцы, и гости из Москвы и других российских городов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. К моменту, когда Антуан Гризманн открыл счет в матче с Аргентиной на «Казань-Арене», на входе на фестиваль болельщиков всё еще толпились гигантские очереди. Здесь есть даже преданные фанаты немецкой сборной в футболках Мирослава Клозе или с флагами Германии. Фан-зона в Казани. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

17:31 30.06.2018 В Казани сейчас — плюс 28 градусов, солнечно. Из-за жары многие болельщики в фан-зоне следят за матчем Франция-Аргентина, сидя прямо на земле. Фан-зона в Казани. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

17:35 30.06.2018 Международная федерация футбола (ФИФА) прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения на матчах ЧМ-2018. Читайте также: ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения

17:47 30.06.2018 Франция — Аргентина 1:1.

17:51 30.06.2018 Сейчас на матче между сборными Франции и Аргентины перерыв.

17:53 30.06.2018 В центре Казани российские и зарубежные болельщики сборной Аргентины имеют численное превосходство над фанатами французов, если сравнить громкость реакции во время реализованного пенальти АнтуанаГризманна и ответного гола Анхеля Ди Марии. После гола аргентинцев фан-зона взорвалась аплодисментами, зрители громко выражали восхищение техничностью южноамериканского нападающего.

18:06 30.06.2018 Второй тайм. Напомним, на 13-й минуте матча гол французам забил Антуан Гризманн. А на 41-й ответный гол аргентинцам прилетел от Анхеля Ди Марии.

18:09 30.06.2018 1:2. Аргентина выходит вперёд.

18:10 30.06.2018 На 48-й минуте матча гол французам забил Габриэль Меркадо.

18:16 30.06.2018 Счёт 2:2.

18:18 30.06.2018 На 57-й минуте матча счёт сравнял Бенджамен Павар.

18:22 30.06.2018 В интернете матч между Францией и Аргентиной смотрят миллионы человек. Не всем удаётся просмотреть трансляцию, у некоторых пользователей она подвисает.

18:25 30.06.2018 Счёт 3:2.

18:28 30.06.2018 Франция забивает — Аргентина догоняет. Вот по какому сценарию проходит матч в Казани. 2:2 был счёт, когда за дело вновь взялся Килианн Мбаппе, «золотой мальчик». Разобравшись в штрафной, он пробил аргентинского вратаря Франко Армани, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Счёт стал 3:2. Читайте также: Мбаппе! Франция выходит вперёд 3:2

18:29 30.06.2018 Счёт уже 4:2. Французы уверенно лидируют.

18:30 30.06.2018 На 68-й минуте матча аргентинские ворота мячом «осчастливил» Килиан Мбаппе Лоттен.

18:33 30.06.2018 Франция — Аргентина, счёт 4:2. «Прощай, Аргентина!», — говорит автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Счёт 4:2. Прощай, Аргентина!

18:53 30.06.2018 Счёт 4:3. Франция пока опережает.

18:54 30.06.2018 На 93-й минуте гол французам забил Серхио Агуэро.

18:54 30.06.2018 Игра окончена. 4:3 в пользу Франции. Подробно: Франция выкинула Аргентину из борьбы за кубок мира

19:21 30.06.2018 Матч в Казани, где встречались сборные Франции и Аргентины, выдался не просто на славу, а на совершеннейшее загляденье! Шутка ли, мы увидели сразу семь голов. Мы увидели интригу. И главное — мы увидели классный футбол, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Французская машина переезжает задорную Аргентину

21:09 30.06.2018 В городе Сочи начался матч между Уругваем и Португалией.

21:11 30.06.2018 При этом, судя по результатам группового этапа, силы явно неравны. У Уругвая три выигранных матча и девять очков, а вот у Португалии всего один матч и пять очков. Кто же победит в 1/8?

21:18 30.06.2018 Уругвай открыл счёт. 1:0.

21:21 30.06.2018 Но команда Уругвая, хоть и представляет Южную Америку, никогда не отличалась феерией на поле. Вязкая, неуступчивая сборная, играющая в экономный футбол. Португальцы, с которыми Уругвай встречается сейчас, в Сочи, также не будет лезть на рожон, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Вязкий футбол: Уругвай против Португалии

21:23 30.06.2018 Несмотря на осторожный футбол команд, счёт в матче уже открыт. Сработала ударная связка Уругвая Суарес — Кавани, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Уругвай выходит вперёд в матче с Португалией

21:34 30.06.2018 Первый гол Португалии забил Эдинсон Кавани. Уже на седьмой минуте матча.

21:53 30.06.2018 В Сочи Уругвай обыгрывает Португалию после первого тайма. Сработала ударная связка Уругвая Суарес — Кавани. Разыграли они между собой этот классный эпизод. Эдинсон Кавани с левого фланга перевёл мяч на правый. Луис Суарес классно обработал его и, выдержав мхатовскую паузу, отпасовал партнёру. Набежавший Эдинсон Кавани головой отправил мяч в ворота Руя Патрисиу, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Уругвай обыгрывает Португалию после первого тайма

22:25 30.06.2018 Португалия сравнивает счёт в матче с Уругваем. Во втором тайме Португалия реализовала своё территориальное преимущество. Бернарду Силва отдал в центр штрафной площади на Криштиану Роналду, а тот перепасовал Адриену Силве. Тот не смог распорядиться моментом, но заработал угловой. После его розыгрыша головой мяч в ворота Фернандо Муслеры вколотил защитник Португалии Пепе. Об этом: Португалия сравнивает счёт в матче с Уругваем

22:29 30.06.2018 Эдинсон Кавани вновь вывел Уругвай вперёд. Форвард «ПСЖ» замкнул головой пас Родриго Бентанкура, на которого сделал скидку Луис Суарес. Что делали защитники Португалии? Вопрос, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Уругвай вновь выходит вперёд в матче с Португалией

23:07 30.06.2018 В Сочи сборная Уругвая обыграла сборную Португалии. Мы увидели не футбол даже, а театральную драму, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Уругвай обыграл Португалию

23:11 30.06.2018 Ростовский аэропорт «Платов» сегодня, 30 июня, принял авиарейс с игроками и тренерским штабом сборной Японии. По традиции участников ЧМ-2018 гостеприимно встретили донские казаки. В ближайшие два дня в Ростове-на-Дону будут встречать футбольных фанатов. Так, пять поездов доставят около 3 тыс. болельщиков, около 100 авиарейсов — более 13 тыс. гостей мундиаля. Читайте подробнее: Ростовский аэропорт принял борт с игроками сборной Японии

23:26 30.06.2018 Матч 1/8 финала ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону планируют посетить около 40 тыс. человек. Именно столько билетов продано на предстоящую игру между сборными Японии и Бельгии. Вместе с тем продажа билетов на «Ростов Арену» продолжится, так что у любителей футбола ещё есть время стать обладателем заветной «проходки». Читайте подробнее: На игру сборных Японии и Бельгии хотят посмотреть около 40 тыс. болельщиков

01:16 Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани признан лучшим игроком матча с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Именно он отправил оба мяча в ворота противника.

01:31 Насколько серьезна травма, полученная форвардом сборной Уругвая Эдинсоном Кавани в игре с Португалией, пока неизвестно, сообщил журналистам главный тренер команды Оскар Табарес. Времени на восстановление у футболиста немного, добавил он. Читайте также: «Времени немного»: Кавани получил травму в игре с Португалией

01:48 С начала июня Сочи посетило около миллиона туристов, в том числе 105 тысяч иностранных болельщиков, заявил мэр Сочи Сергей Юрченко на брифинге в пресс-центре ЧМ-2018. Юрченко отметил, что половина гостей города — 462 тысячи человек — приехали в Сочи на матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Также глава города отметил, что несмотря на возросший поток посетителей города, цены в заведениях остались на прежнем уровне. Подробности в материале: Около полумиллиона болельщиков посетили ЧМ-2018 в Сочи

02:19 Российский футбольный союз (РФС) оштрафован Международной федерацией футбола за дискриминационный баннер на чемпионате мира, развернутый во время матча сборных России и Уругвая, сообщает пресс-служба ФИФА. Штраф составляет 10 тыс. швейцарских франков.

02:36 Посольство России в Великобритании иронично отреагировало на статью The Times о малом числе английских болельщиках на ЧМ-2018 в своем Twitter. В ответ дипломаты привели вырезку из англоязычной газеты, где сообщается о проданных 1500 билетах на матч Колумбия — Англия. Подробности в материале: Посольство РФ устыдило Times за статью о болельщиках

02:55 Тренеры и футболисты мексиканской сборной прибыли в Самару, где 2 июля состоится матч 1/8 финала мундиаля Мексика — Бразилия. «Приземлились в Самаре! Будем играть в этот понедельник», — говорится в сообщении в Twitter команды. Читайте также: Сборная Мексики прибыла в Самару для встречи с Бразилией на ЧМ

03:14 Хорхе Сампаоли прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке с поста главного тренера футбольной сборной Аргентины после поражения команды в 1/8 финала мундиаля. Решение будет принято позднее, сказал специалист, и признался, что «расстроен и огорчён». Читайте также: «Я расстроен и огорчён»: Сампаоли — о возможной отставке

05:43 Бразильский футболист Пеле поздравил форварда французской сборной Килиана Мбаппе с дублем в мировом первенстве, сделанном в возрасте до 20 лет. «Король футбола» написал, что Мбаппе оказался в «хорошей компании». Читайте также: Пеле поздравил Мбаппе с дублем в ворота Аргентины

07:33 Тренер уругвайской сборной по футболу Оскар Табарес заявил, что он крайне обеспокоен состоянием здоровья своего форварда Эдинсона Кавани. Именно Кавани принес Уругваю победу над сборной Португалии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу Подробности в материале: Тренер сборной Уругвая обеспокоен состоянием здоровья Эдинсона Кавани

07:42 Английские болельщики, побывавшие на чемпионате мира по футболу, продолжают стыдить британские СМИ за ложь о России. Читайте подробнее: Английский болельщик пристыдил британские СМИ за ложь о России