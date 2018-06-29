Москва, 29 июня, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) доживает свои последние дни. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 29 июня, в интервью британскому телеканалу Channel 4.

OPCW

По словам Лаврова, дни ОЗХО сочтены, спасти организацию может только отмена решения о расширении её мандата.

Лавров напомнил, что несколько дней назад ОЗХО подверглась грубой манипуляции, когда Великобритания и её союзники провели расширение мандата этой организации.

«Это решение, принятое по итогам голосования, дает так называемому Техническому секретариату ОЗХО полномочия выносить обвинительные вердикты. Я считаю, что этот шаг не является хорошо продуманным и дальновидным. Более того, он очень опасен», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Он напомнил, что ОЗХО должна работать на основе Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Эта конвенция четко и ясно говорит о том, как именно нужно выяснять обстоятельства инцидента с применением химического оружия.

В частности, эксперты ОЗХО должны сами посещать места предполагаемых химических атак, а не передавать кому-то свои обязательства.

«Они должны своими руками взять образцы и иметь их при себе до тех пор, пока не доедут до лаборатории», — указал Лавров.