Киев, 29 июня, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Ситуация на Украине никак не развивается и не меняется, поэтому мировые политики от нее просто устали, заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, 2 июня в эфире телеканала Zik.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз и Украина

Он сравнил настроения в украинском обществе со «Странной войной» 1939−1940 годов, когда Франция и Великобритания формально воевали с Германией, но практически не вели боевых действий:

«Если на Украине нет острого ощущения того, что война в Донбассе является первоочередным вопросом, который нужно решать, то какого черта, прощу прощения, Трампа и Путина это должно волновать?», — считает дипломат.

Грищенко отметил, что мир устал от украинских политиков, на Украине нет кандидата в президенты, который пользуется поддержкой США или Европы, поскольку им не до Украины.

Напомним, ранее газета The Washington Post, опубликовала статью, авторы которой пришли к выводу, что украинцы привыкли к войне в Донбассе.

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