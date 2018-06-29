Вена, 29 июня, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Конституционный суд Австрии утвердил право граждан, не относящих себя к мужчинам или женщинам, регистрировать «третий пол» в государственных отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), сообщила 29 июня пресс-служба суда.

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Сообщается, что данное постановление было сделано Конституционным судом Австрии через толкование закона о гражданском состоянии, а поэтому оно полностью отвечает требованиям основополагающего закона страны.

Ранее аналогичное постановление было принято в Германии, Австралии, США, Новой Зеландии и Канаде.