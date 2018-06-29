Киев, 29 июня, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Гражданам Украины не нужна виза для посещения островного государства Антигуа и Барбуда, сообщили 29 июня в Департамент консульской службы МИД Украины.

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Продолжительность визита не должна превышать 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, на российско-украинской границе при въезде в Крым зафиксированы огромные пробки. Украинцы, пользуясь длинными выходными, едут на отдых в «оккупированный» полуостров.

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