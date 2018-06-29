Киев, 29 июня, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Глава Сербской православной церкви, патриарх Ириней попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», на котором незаконно публикуются личные данные граждан, чьи взгляды отличны от позиции официального Киева.

Υπουργείο Εξωτερικών Сербский Патриарх Ириней

Причиной внесения предстоятеля СПЦ в базу данных сайта названы его выступления в качестве «противника независимости украинского православия, разжигающего межнациональную и межконфессиональную рознь».

Патриарх Иреней ранее действительно высказывался отрицательно в адрес служителей неканонической «Украинской православной церкви Киевского патриархата».

Так, 23 мая на церемонии вручения премий Международного общественного фонда единства православных народов, которая проходила в храме Христа Спасителя в Москве, сербский патриарх заявил, что «всякий, кто помогает украинским раскольникам, не только враг Русской церкви и Русского мира, но и враг всем славянским народам и всего православного мира».

«Сербская Церковь полностью поддерживает единство и целостность Русской православной церкви и решительно осуждает действия униатов и раскольников, которые раздирают хитон Христов у купели Киевского Крещения, продавая свой народ врагам веры. Конец их будет по делом их», — добавил глава СПЦ.

По сообщениям сербских СМИ, посол Украины в Белграде Александр Александрович отказался комментировать внесение патриарха Иренея в базу «Миротворца». Сам же патриарх спокойно отреагировал на это известие. «Это их мнение, но я люблю украинский народ», — сказал он журналистам.