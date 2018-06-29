Москва, 29 июня, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Минобороны России заказало разработку самоходной установки дистанционного разминирования принципиально нового типа, сообщает 29 июня газета «Известия».

Минобороны России Работа инженеров Международного противоминного центра ВС России в освобожденном Алеппо

Уточняется, что в техническом задании учтен опыт боевых операций в Сирии, поэтому новая УР-15 с шифром «Метеор», получит современные системы дистанционного управления, станет роботизированной и будет защищена более мощной броней.

Кроме того, установка будет способна самостоятельно преодолевать водные преграды, что позволит ей своевременно оказывать инженерную поддержку войскам.

По информации издания, пока неизвестно, на какой базе будет создана новая самоходная установка.

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