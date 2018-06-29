Москва, 29 июня, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Русская служба ВВС сегодня, 29 июня, обнародовала детали показаний главы госкорпорации Роснефть Игоря Сечина на закрытом заседании Московского городского суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Ранее детали показаний Сечина в суде по делу Улюкаева нигде не фигурировали.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Алексеем Улюкаевым

Согласно данным Русской службы ВВС, в ходе судебного заседания Сечин рассказал, что Улюкаев вымогал у него взятку в размере $2 млн во время саммита БРИКС в индийском городе Гоа в октябре 2016 года.

Сечин утверждает, что Улюкаев подошел к нему и потребовал «выдать премию в связи с успешной приватизацией акций «Башнефти». Напомним, что незадолго до этого саммита Роснефть приобрела контрольный пакет акций «Башнефти», который государство выставило на продажу. Сумма сделки составила $330 млрд.

Русская служба ВВС так цитирует показания Сечина в суде:

«Улюкаев А.В. пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в $2 млн, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности».

Когда Сечин вернулся из командировки, то, по его словам, он почувствовал давление на работу компании со стороны властных структур. Он выяснил, что давление оказывается в связи с тем, что глава Роснефти не отреагировал на предложение Улюкаева.

В доказательство своих слов об оказываемом давлении, Сечин на суде представил письмо от министра экономического развития Улюкаева. В письме поднимался вопрос о приватизации части акций Роснефти и о возможном срыве сделки с другими инвесторами.

После получения письма Сечин пришел к выводу, что Улюкаев занял «принципиальную позицию». Тогда глава Роснефти рассказал о вымогательстве взятки начальнику службы безопасности компании, вице-президенту Роснефти Олегу Феоктистову, который в прошлом был сотрудником спецслужб.

Далее была проведена спецоперацция совместно с правоохранительными органами, результатом которой стало взятие Улюкаева с поличным. Напомним, что в декабре 2017 года Улюкаев был осуждён за вымогательство взятки в особо крупном размере. Бывшего министра приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей.

Что касается того самого письма, о котором шла речь на суде, то ранее представители Роснефти отрицали его существование. При этом один из адвокатов Улюкаева Тимофей Гриднев рассказывал журналистам, что в письме речь шла о не совсем удобной для Роснефти цене приватизации части акций госкорпорации. Якобы Улюкаев тем самым заботился об интересах государства, а не Роснефти.