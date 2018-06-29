Чебоксары, 29 июня, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Реформа пенсионного обеспечения является неизбежной, так как сегодня пенсионная система «превратилась в одно из главных препятствий для экономического развития страны». Но нельзя «механически» повышать пенсионный возраст, не просчитав экономические последствия и риски. Назрела реформа и пенсионного фонда. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорилось сегодня, 29 июня, на круглом столе в Чувашии в рамках мероприятий, которые во многих регионах проводит Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Василий Перов. Странник. 1859

Участники круглого стола были солидарны в том, что реформа системы пенсионного обеспечения «является неизбежной и неотвратимой».

"Нельзя откладывать принятие ответственных решений, поскольку нынешняя система пенсионного обеспечения превратилась в одно из главных препятствий для экономического развития страны. Но мы против механического и непродуманного повышения пенсионного возраста — этому должны предшествовать системные качественные изменения в основных сферах российской экономики, в том числе реформа Пенсионного фонда. Следует тщательно оценить, какие последствия будет иметь повышение пенсионного возраста для экономики в целом», — считает лидер чувашского отделения партии Николай Степанов.

Он также считает, что эти вопросы нужно решать не на улице «с палками в руках» и «битьём витрин», а за столом переговоров, взвешивая аргументы «за» и «против». По мнению Степанова, повышению пенсионного возраста должны предшествовать повышение размера пенсий, обеспечение лиц предпенсионного возраста рабочими местами с «достойной оплатой труда» и гарантией сохранения работы, для чего «предусмотреть ответственность вплоть до уголовной за принуждение работников старше 55 лет к увольнению или переводу на другую низкооплачиваемую должность».

В ходе обсуждения было отмечено, что государство также должно «создать особые медицинские и социальные условия для активного долголетия», дать работникам старшего возраста «бесплатно своевременно повышать свою квалификацию или переучиваться». Кроме того, был озвучен ряд мер по повышению бюджетных доходов — в частности, сокращение числа чиновников, борьба с неформальной занятостью, введение прогрессивной шкалы налогообложения и налога на роскошь, возврата госмонополии на алкоголь, борьба с коррупцией.

По данным чувашских властей, численность пенсионеров в республике, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда, за последние семь лет выросла более чем на 30 тысяч: если на конец 2010 года насчитывалось 339,2 тысяч пенсионеров, то на конец — 369,8 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа, объявленная в стране, предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет к 2034 году для женщин и до 65 к 2028 году для мужчин. Законопроект внесён на рассмотрении в Госдуме. Главная цель изменения пенсионной системы — увеличение размера пенсии как нынешних пенсионеров, так и будущих. Поставлена задача увеличивать пенсии выше уровня инфляции.