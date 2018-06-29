Белград, 29 июня, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осенью совершит визит в Сербию. Об этом 29 июня сообщил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передаёт телерадиокомпания РТС.

Kremlin.ru Владимир Путин с Президентом Республики Сербии Александром Вучичем

По его словам, информацию об этом подтвердил глава МИД России Сергей Лавров. «Это очень хорошая новость и важное дело, так как Россия является очень значимым союзником Сербии в вопросе Косово и Метохии», — отметил Дачич.

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Глава сербской дипломатии также сообщил, что входе переговоров с Лавровым на днях в Москве проинформировал своего коллегу об итогах последнего раунда переговоров между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС.

«Он ещё раз сказал мне, что Россия абсолютно готова участвовать в новом формате Брюссельского диалога, если будет принято решение о его расширении», — сообщил Дачич.

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Точная дата визита Владимира Путина в Сербию пока не называется. Каких-либо деталей относительно повестки предстоящих переговоров глава МИД Сербии также не сообщил.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич в последние месяцы уже дважды посещал Россию. Сербский лидер встречался с Владимиром Путиным в декабре 2017 года, а затем приезжал в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе переговоров Путина и Вучича обсуждалось сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической и культурной сферах.

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