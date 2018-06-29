Москва, 29 июня, 2018, 21:20 — ИА Регнум. В Совфеде заявления лидера националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока относительно размера территории Украины назвали лукавством, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

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«Какая-то очередная фантасмагория. Достаточно взять карты региона — старую и новую ‑ и циркуль, чтобы убедиться, что Олег Тягнибок, мягко говоря, лукавит», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор напомнил Тягнибоку, что Украина в составе Советского Союза практически вдвое приросла землями по сравнению с Украинской Народной Республикой 1919 года.

Парламентарий также предостерег республику от «захватнических» амбиций. Он полагает, что основная задача Украины на данном этапе — «сохранение собственной государственности».

По мнению Тягнибока, которое он высказал телеканалу «112. Украина», территория Украины до 1921 года была в 1,6 раз больше нынешней. Среди территорий, которых, по его словам, тогда лишилась Украина, он назвал Крым, Стародубщину (Брянскую область), Холмщину (область в Польше), Надсанье (Польша), а также Лемковщину (Словакия).