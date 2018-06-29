Оттава, 29 июня, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Власти Канады объявили, что с 1 июля вводят пошлины на сталь, алюминий и некоторые другие товары, произведенные в США на сумму в 16,6 млрд канадских долларов ($12,6 млрд). Об этом сегодня, 29 июня, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

В заявлении МИД Канады сказано, что введение пошлин на американские товары — это прямой, соразмерный и пропорциональный ответ на пошлины, введенные США на импорт стали и алюминия.

В эфире местного телевидения министр иностранных дел Канады Христя Фриланд также объявила, что с 1 июля, её страна вводит пошлина на ряд товаров, произведённый в США.

Канадские пошлины будут действовать до тех пор, пока администрация президента США Дональда Трампа не отменит пошлины на сталь и алюминий из Канады, добавила Фриланд.

Ставка ноавых канадских пошлин на американские товары составит 15 и 25%.