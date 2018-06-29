Чехия, 29 июня, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Правоохранители чешского города Опава задержали 45 украинцев, не имевших разрешения на работу в Чехии, сообщил новостной портал znaj.ua.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Из 59 украинских работников предприятия, производящего замороженные продукты и полуфабрикаты, у 45 не было действительного разрешения на работу.

Большинство украинцев имели долгосрочные польские визы. Теперь им грозит депортация.

Напомним, согласно исследованию, подавляющее большинство украинских гастарбайтеров занято физическим трудом.

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