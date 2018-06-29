Оренбург, 29 июня, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Оренбуржья Михаил Маслов пробудет в СИЗО меньше, чем ожидалось изначально. Областной суд сократил ему срок ареста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Под стражу министр был взят 16 июня на срок 1 месяц и 28 суток. Решение тогда вынес Ленинский райсуд Оренбурга. Защита подала апелляцию. Адвокат просил избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Также обвиняемого мог бы устроить домашний арест.

Но облсуд не спешит выпускать министра из СИЗО. Ему лишь сократили срок ареста, до одного месяца.

Напомним, министра обвиняют в хищении чужого имущества и в получении взятки на сумму 50 тыс. рублей. 15 июня он был отстранён от должности на период разбирательства.