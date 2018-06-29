Липецк, 29 июня, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Начальник управления образования Липецкой области погиб в автоаварии 29 июня. В ДТП также погиб водитель чиновника, управлявший служебным автомобилем Mitsubishi Pajero.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Поминальная свеча

Авария произошла в поселке ЛТЗ, на выезде из областного центра: Mitsubishi Pajero столкнулся с ГАЗелью. По данным Gorod48, в иномарке, которая была служебным автомобилем администрации области, находился начальник начальник областного управления образования и науки Сергей Косарев вместе с водителем. От травм оба скончались на месте.

В причинах аварии разбираются правоохранительные органы.

Сергей Косарев родился в 1962 году в Лебедянском районе Липецкой области. Закончил Липецкий государственный педагогический институт. В администрации области работает с 1993 года — пришел на должность замначальника управления народного образования, позже занимал другие должности. Управление образования Липецкой области возглавил в марте 2015 года.