Новороссийск, Краснодарский край, 29 июня, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Арест со счетов и имущества ПАО «Новороссийский морской торговый флот», а также его дочерних структур, снят. Об этом говорится материалах отчета о деятельности НМТП за первый квартал 2018 года.

Fill1970 Грузовое судно в Новороссийском порту

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 июня, стало известно, что на счета, активы и имущество Новороссийского морского торгового порта наложен арест в рамках уголовного дела владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых. Тогда же сообщалось, что снятия ареста пытается добиться компания «Транснефть», владеющая долей акций порта.

Сегодня, 29 июня, НМТП опубликовал данные о финансовых результатах за первый квартал 2018 года.

«На дату подписания отчетности арест снят», — говорится в отчетности.

Добавим, что, по данным отчетности, консолидированная выручка НМТП за три месяца 2018 года составила 237,9 млн долларов, что на 11,4 млн или на 5,0% больше, чем в первом квартале 2017 года. EBITDA и чистая прибыль Группы НМТП в отчетном периоде составила почти 168 млн и 111,2 млн долларов соответственно.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 30 марта по подозрению в мошенничестве, а также в хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.