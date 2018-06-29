Кострома, 29 июня, 2018, 20:50 — ИА Регнум. В Костроме владельцы мотоциклов не могут пройти технический осмотр и получить полис ОСАГО, сообщает ГТРК «Кострома». В городе проводят техосмотр только для автомобилистов.

(сс) James Coleman Мотоцикл

Чтобы пройти техосмотр костромским мотоциклистам требуется искать фирмы-операторы технического осмотра в других городах и районах региона. Отметим, что по данным Госавтоинспекции, в регионе более 14 тысяч владельцев мотоциклов.

«Сколько из этого числа готовы будут поехать в соседний город или в соседний район, когда закончится страховка, неизвестно. Пока нет и статистики, сколько мотоциклистов ушли в тень. Ведь если нет официальной возможности получить услугу, обязательно появляются обходные пути», — отмечают в СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что в результате операции «Мотоциклист», проведенной областной автоинспекцией, «были выявлены большее количество водителей, не имеющих права управления данным транспортным средством».

По данным интернет-портала «Общественное телевидение России», с начала сезона в Костромской области уже зарегистрировали 12 ДТП с участием мотоциклов и других двухколесных транспортных средств. В шести случаях водители получили серьезные травмы.