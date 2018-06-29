Бишкек, 29 июня, 2018, 21:13 — ИА Регнум. В рамках государственной программы «Единство. Доверие. Созидание» правительство Киргизии планирует на три года ввести мораторий на проверки предпринимателей, сообщает 29 июня издание 24. kg со ссылкой на министра экономики Олега Панкратова.

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По его словам, одним из направлений правительственной программы является развитие лицензионно-разрешительной системы — предприниматели смогут получить лицензию через интернет.

Кроме этого, государственные полномочия по проверке законности лицензии планируется передать частным организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Киргизия опустилась на две позиции в рейтинге Doing business, с 72-го на 75-е место. Показатели открытия и ведения бизнеса в республике изменились в худшую сторону.