Чебоксары, 29 июня, 2018, 20:34 — ИА Регнум. В Чувашии расширят использование алюминия в различных отраслях экономики и на объектах общественной инфраструктуры. Планируется реализовать инвестиционные проекты по производству на территории республики изделий из алюминия как на действующих производственных площадках, так и создать новые производства. Материалы из данного металла предполагается активнее использовать в проектах по благоустройству. Как сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии и минэкономразвития, об этом говорилось сегодня, 29 июня, в Чебоксарах на совещании по развитию глубокой переработки алюминия.

homw Алюминий

Организатором выступило объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (алюминиевая ассоциация). Она объединяет более 90 предприятий российской алюминиевой промышленности, на долю которых приходится 100% общероссийского производства первичного алюминия, около 80% алюминиевого проката, 70% экструзии. Ассоциация курирует более 30 масштабных проектов, цель которых — расширить потребление алюминия в России, увеличить долю отечественной алюминиевой продукции на внутреннем рынке и повысить экспортный потенциал российских алюминиевых предприятий.

Было отмечено, что применение алюминия в промышленности, в сельском хозяйстве, в жилищном строительстве, на объектах общественной инфраструктуры «во многом определяет развитие экономики, влияет на качество жизни граждан».

В Чувашии, по экспертным оценкам, промышленность республики ежегодно потребляет от 3 до 5 тыс. тонн алюминия. Основными алюмопотребителями в регионе являются предприятия ООО «Хевел», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», АО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева», ООО «Проектэлектротехника». Так, «Сеспель» является производителем алюминиевых цистерн и использует технологию сварки трением с перемешиванием. Также с алюминием работают ЗАО «Техма» и ООО «ВИРСТ» (льют алюминиевые изделия под давлением). Закупают для своих изделий алюминиевые комплектующие ведущие электротехнические предприятия.

Эксперты подчёркивают, что потребление алюминия будет расти.

«На сегодня в разработке находится ряд проектов по благоустройству общественных пространств с использованием алюминиевых материалов. Мы заинтересованы внедрять подобные проекты в городскую среду. Алюминий — это уникальный материал, свойства которого позволяют снизить издержки не только производства, но и обслуживания, увеличить сроки службы конструкций, уменьшить бюджетные затраты», — заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Региональные власти подчёркивают, что расширение сфер применения алюминия может стать хорошим стимулом для привлечения инвестиций, роста экономики, создания новых высокотехнологичных производств. В министерстве экономики отмечают, что взаимодействие с алюминиевой ассоциацией «может обеспечить республиканских производителей перспективами реализовать совместные проекты по производству на территории Чувашии изделий из алюминия (профилей) как на действующих производственных площадках («Техма», ВИРСТ»), так и создать новые производства, в том числе для обеспечения внутреннего потребления». Также республика заинтересована в переориентации производства АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» на выпуск гражданской продукции и максимальной загрузке производственных мощностей путем применения изделий из композиционных материалов на основе алюминия, изготовлении и поставке алюминиевых цистерн и инновационного сварочного оборудования для предприятий авиакосмической отрасли.