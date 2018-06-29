Ташкент, 29 июня, 2018, 21:00 — ИА Регнум. При министерстве культуры Узбекистана учреждена государственная филармония, сообщили 29 июня в пресс-службе министерства юстиции республики со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

Константин Маковский. Музыкальный вечер. 1906

Среди основных задач филармонии: развитие национального, классического и современного музыкального и танцевального искусства. Госучреждение должно также обеспечить доступ на концерты всех слоёв населения.

Напомним, государственная филармония Узбекистана была ликвидирована в 2014 году. Сотрудники государственного учреждения получили уведомление о прекращении трудового договора в связи с решением бывшего президента республики Ислама Каримова.