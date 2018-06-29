Московская область, 29 июня, 2018, 20:33 — ИА Регнум. На базу национальной сборной Российской Федерации по футболу сегодня, 29 июня, приехал допинг-офицер из Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщается в официальном аккаунте российской сборной в сети микроблогов Twitter.

Допинг

Допинг-офицер ФИФА прибыл на базу российской сборной в подмосковном Новогорске. Футболисты оперативно сдали допинг-пробы и продолжили тренировку.

Напомним, что после того, как российская сборная смогла выйти из группы и попасть в плей-офф чемпионата мира по футболу, глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт потребовал от ФИФА проверить российских футболистов на допинг.

Стоит отметить, что врач сборной России Эдуард Безуглов ранее рассказал, что в период подготовки к чемпионату мира российские футболисты сдали более 120 допинг-проб по линии ФИФА и более 200 допинг-проб по линии УЕФА и РУСАДА. Все пробы оказались чистыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве сыграет против сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.