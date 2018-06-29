Париж, 29 июня, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Миграционный вопрос нельзя решить в ближайшие время, но соглашение по этому вопросу, заключенное на саммите Евросоюза, позволяет двигаться в нужном направлении, заявил 29 июня президент Франции Эммануэль Макрон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

По его словам, хотя с начала миграционного кризиса в Европу поступило более 1,5 млн мигрантов, в 2018 году их поток сократился почти на 80%.

«Тем не менее ситуация не может быть урегулирована быстро. В перспективе мы продолжим испытывать миграционное давление из-за существующего неравенства между Европой и Африкой, демографической динамики и различных конфликтов в Африке и на Среднем и Ближнем Востоке», — сказал Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 28−29 июня в Брюсселе проходит саммит Евросоюза, в центре повестки дня которого — проблема мигрантов. Документ, ранее одобренный лидерами стран-членов ЕС, предусматривает ограничения на въезд нелегалов в пределы Евросоюза и создание центров по контролю мигрантов.