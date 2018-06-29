Москва, 29 июня, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) попросила учредителя телеканала France24 в России в кратчайшие сроки устранить нарушения, которые были выявлены в ходе проверки. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

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По данным ведомства, проверка проводилась в рамках контрольно-надзорной деятельности в сфере СМИ. В ходе проверки выяснилось, что зарегистрированный в России телеканал France24 нарушает статью 19.1 закона «О средствах массовой информации».

«Установлено, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением требований части 2 статьи 19.1 закона «О СМИ», — сообщили в Роскомнадзоре.

После проверки Роскомнадзор направил специальное письмо в компанию ООО «Медиа Коммуникейшнс», которая является учредителем телеканала France24, в котором напомнил о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации.

В письме также сказано, что учредитель телеканала должен в кратчайшие сроки предоставить в Роскомнадзор информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года в России вступила в силу поправка к закону «О СМИ», которая ограничивает участие иностранцев в российских медиа на уровне 20%.