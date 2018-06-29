Ташкент, 29 июня, 2018, 20:22 — ИА Регнум. В июне 2018 года цены на товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана сократились на 0,4%, сообщили 30 июня в пресс-службе государственного комитета республики по статистике.

Центральный банк Республики Узбекистан 10 000 узбекских сумов

По данным ведомства, стоимость товаров снизилась на 0,6%, а услуги — подорожали на 0,3%. Дефляция в потребительском секторе возникла за счет снижения цен на 1,8% на продовольственные товары, а непродовольственные товары, напротив, подорожали на 0,8%.

Напомним, 29 мая в Центробанке Узбекистана сообщили, что по итогам четырех недель мая цены на товары и услуги в республике снизились на 0,6%. Продовольственные товары стали дешевле на 1,1%.