Ташкент, 29 июня, 2018, 20:11 — ИА Регнум. С 2015 по 2017 год на производстве в Узбекистане пострадали 1 214 человек, в том числе 241 — с летальным исходом. Об этом говорится в проекте постановления президента республики, опубликованном 29 июня на сайте обсуждения нормативно-правовых актов республики.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

Проект документа направлен на совершенствование механизмов защиты трудовых прав и охраны труда рабочих в Узбекистане. За три года граждане республики отправили в министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана более 21 тыс. обращений о нарушении трудовых прав.

Для исправления ситуации предлагается объединить государственную правовую инспекцию труда и государственную инспекцию по охране и экспертизе условий труда в трудовую инспекцию при министерстве труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в правительстве Узбекистана заявили, что незаконное привлечение людей к принудительному труду приводит к несчастным случаям, в том числе с летальным исходом. Было принято соответствующее постановление кабинета министров, ужесточающее наказание за принудительное привлечение к труду.