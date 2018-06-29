Москва, 29 июня, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Мексиканский карнавал «День мертвых», который собирается организовать в Москве национальный Дом болельщиков Мексики, пройдёт сегодня, 29 июня, только на территории Гостиного двора, хотя ранее сообщало, что карнавал пройдёт у парка ФИФА и даже на Красной площади. Об этом сегодня сообщили в национальном Доме болельщиков Мексики.

Barney Moss Мексиканский «День мертвых»

Известно, что карнавал начнётся в 21:00 по московскому времени. Вход на мероприятие будет свободным. Организаторы отмечают, что в ходе карнавала зрители смогут увидеть артистов в традиционных костюмах, танцующих на улицах под музыку «Карнавала влюбленных» (El Carnaval de Enamorados) и «Великих плясок черепов» (El Gran Fandango de Calaveras).

Напомним, что День мертвых — праздник, посвящённый памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине смерти Миктлансиуатль и сооружали стены с изображением черепов — цомпантли.

Празднование календарно совпадает с двумя католическими праздниками — Днём всех святых (1 ноября) и Днём всех душ (2 ноября). Традиции, связанные с праздником, включают в себя создание частных алтарей в честь покойного, включающие черепа из сахара, вербену, любимые продукты и напитки умершего и посещение могилы с этими подарками.

В дни праздника устраивается карнавал, готовятся сладости в виде черепов и фигурок одетых женских скелетов.