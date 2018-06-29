Дамаск, 29 июня, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Сирийская армия и ее союзники находятся в нескольких шагах от полной победы над незаконными вооруженными формированиями в южных районах страны, заявил 29 июня генеральный секретарь движения «Хезболлах» Хасан Насрулла в эфире телеканала «Аль-Манар».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

"Мы находимся на пороге больших перемен на юге Сирии и недалеки от победы над всеми вооруженными формированиями, которых поддерживают США и Израиль», — сказал Хасан Насрулла.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийская правительственная армия за последние несколько дней освободила от террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пять поселений и окружающие их деревни в провинции Дераа, а еще в четырех поселениях на юго-востоке этой провинции боевики сложили оружие.