Тбилиси, 29 июня, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Председатель правительства Грузии Мамука Бахадзе и и. о. посла США в стране Элизабет Руд обсудили вопросы углубления двустороннего стратегического партнерства, сообщает 29 июня издание «Новости-Грузия».

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Бахадзе отчитался перед американским послом о предстоящих реформах, которые планирует провести правительство Грузии, а также выразил надежду, что уровень экономического сотрудничества между странами достигнет уровня политического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в правительстве Грузии заявили, что высокопоставленные представители правительства США пообещали Тбилиси поддержку в вопросе интеграции страны с НАТО.