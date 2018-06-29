Кострома, 29 июня, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Костромичи собирают голоса за гражданскую инициативу для запуска скоростной электрички между Москвой и Костромой, сообщает Kostroma.today. Инициатива опубликована на сайте «Российская общественная инициатива».

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

В данный момент костромичи отправляются в Москву на ночном поезде после 23:30 и прибывают в столицу России около 6 утра. Автор инициативы сообщает, что это «крайне некомфортно для пассажиров», и отмечает, что «билеты категории плацкарт распродаются на 100%, что говорит о востребованности данного направления».

Возможность добраться до Москвы на автобусе или частном авто затрудняется пересечением «единственного автомобильного моста через реку Волга в Костроме», длительностью поездки и пробками на въезде и выезде в Московскую область.

«Скоростная электричка между Москвой и Костромой позволит перераспределить транспортные потоки, уменьшит наличие пробок в Московской области, сократит количество автотранспорта по мосту через р. Волга в Костроме, сократит время поездки пассажиров, что позволит оперативно решать деловые вопросы, привлечет больше туристов в регион. Кроме того, наличие надежного транспортного сообщения будет способствовать экономическому развитию региона, откроет благоприятные перспективы для расширения инфраструктуры, сделает город удобным для граждан и привлекательным для бизнеса, туризма», — отмечается в тексте инициативы.

Инициатива может быть рассмотрена властями, если наберет 100 тысяч голосов. На данный момент за инициативу подано 517 голосов.