Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 19:45 — ИА Регнум. В сфере науки Пулковская астрономическая обсерватория для Петербурга равна по значимости Эрмитажу в области культуры. Об этом заявил 29 июня сопредседатель городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пулковская обсерватория

Кононов напомнил, что в 1989 году, когда разрабатывались документы по включению исторического центра Ленинграда и связанной с ним группы памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, проходил очень тщательный отбор объектов, для этого привлекли самых лучших специалистов, тогда это поддерживалось на самом высоком государственном уровне, и ансамбль Пулковской обсерватории попал туда не случайно.

«Есть такие бренды нашего города, без которых его невозможно себе представить. Невозможно представить Петербург без Эрмитажа, невозможно представить себе Петербург без Мариинского театра, и так же в области науки невозможно представить себе Петербург без Пулковской обсерватории», — сказал эксперт.

Напомним, территорию вокруг ГАО РАН собираются застроить элитными ЖК «Планетоград», «Югтаун» и «На Царскосельских холмах». Но для города нет абсолютно никаких плюсов в появлении любого жилого или нежилого комплекса на этой территории, сопоставимых с ценностью ГАО РАН, подчеркивает Кононов.

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Пулковская обсерватория пережила самые разные политические режимы: и в императорской, и в советской, и долго в постсоветской России она всегда была учреждением, развитию и сохранению которого уделялось очень большое внимание.

«Мы сейчас живем в какое-то удивительное время, когда различные учреждения науки и культуры почему-то оказываются для нашего государства каким-то совершенно непосильным и ненужным бременем. Мы видим это на многих примерах, и, тем не менее, не перестаем удивляться тому, как сращивание строительного бизнеса и чиновничества выдавливает один за другим из стен науки, стен культуры самые, казалось бы, незыблемые ценности, которые столетиями определяли самую суть нашей науки и культуры», — добавил эксперт.

Александр Кононов надеется, что обществу удастся переломить эту тенденцию и подчеркивает, что застройка защитной зоны ГАО РАН равна потере Пулковской обсерватории, даже если сохранится здание, а в нем сделают, например, музей.

«Если уникальные и непрерывные научные наблюдения на этом месте прекратятся, будет поставлен крест и на трудах предыдущих поколений, и тех, кто продолжает, несмотря ни на что, трудиться в этой области», — заключил Кононов.

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С ним согласна и председатель РОО «Охтинская дуга» Елена Малышева. Она замечает, что всего в мире существует 1 тыс. 73 объектов культурного наследия. Из них 832 — это чисто культурные, 206 — природные, и только 35 — смешанные. Причем чаще всего речь идет о культурно-природных объектах.

«А Пулковская обсерватория — это самая редкая составляющая, где сочетается природное, культурное и научное наследие. К сожалению, именно научная часть этого наследия и подвергается опасности», — заявляет она.

Малышева отмечает, что недавно стало известно, что в Гринвичской обсерватории в Лондоне устанавливают телескопы, решено возобновить научную деятельность, прерванную 60 лет назад.

«Неужели мы через 60 лет будем восстанавливать Пулковскую обсерваторию?», — недоумевает она.

Напомним, 5 июня 2018 года президиум РАН принял решение о постепенном, в течение пяти лет, сворачивании астрономических наблюдений в ГАО РАН, мотивируя это «ухудшившейся обстановкой», которая мешает астрономам наблюдать за звездным небом.