Тбилиси, 29 июня, 2018, 19:42 — ИА Регнум. В Грузии сложилась неприемлемая ситуация с автопарками государственных организаций и личными автомобиля государственных служащих, заявил председатель правительства страны Мамука Бахтадзе. Об этом 29 июня сообщает издание «Новости-Грузия».

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Бахтадзе добавил, что правительство Грузии представит новую инициативу по исправлению недопустимой ситуации с автопарками на следующем заседании.

Отметим, персональные автомобили с водителями в Грузии закреплены за министрами, руководителями комитетов парламента, лидерами фракций и заместителями председателя парламента.