Дамаск, 29 июня, 2018, 19:27 — ИА Регнум. МИД Сирии выразил глубокую обеспокоенность расширением полномочий ОЗХО и теми методами, при помощи которых страны Запада продавили эту резолюцию, сообщает 29 июня официальное сирийское агентство SANA.

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«Сирия выражает глубокую обеспокоенность методами шантажа и угроз, при помощи которых группа стран Запада, в частности группа тройственной агрессии против Сирии, добилась принятия резолюции экстренного заседания ОЗХО, политизирующей эту организацию для ее дальнейшего использования для атак на независимые суверенные страны под предлогом использования химоружия», — указано в заявлении сирийского МИД.

Официальный Дамаск подчеркивает, что упомянутая резолюция противоречит договору о запрете химоружия и является опасным прецедентом передачи технической организации полномочий, находящихся вне пределов ее компетенции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложение Великобритании о наделении ОЗХО функцией определять виновных в химатаках и правом привлекать для этого сторонних «независимых» экспертов.

Россия заявила, что не считает это решение легитимным.