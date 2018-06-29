Чебоксары, 29 июня, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Чувашии Иван Моторин считает, что Чебоксары выиграли в результате подготовки к чемпионату мира по футболу. К мундиалю при федеральной поддержке реконструированы два стадиона, один из них будет использоваться для развития футбола в Чувашии. Об этом глава регионального правительства заявил корреспонденту ИА REGNUM.

(сс) Alexxx Malev Чебоксары

Читайте также: Пас мимо: гости на футбольном празднике

Напомним, самая большая претензия у жителей Чувашии связана с тем, что 300-тысячный Саранск выиграл право проведения матчей и выбран одной из футбольных команд в качестве тренировочной базы, а полумиллионные Чебоксары проиграли. Иван Моторин напомнил, что Саранск отобран в качестве площадки проведения матчей «не в споре с Чебоксарами, а в споре с Краснодаром», который имеет футбольную инфраструктуру и традицию проведения больших турниров. Почему выбор пал на Саранск — «вопрос к федеральному центру».

Что касается тренировочной базы, то в Чебоксарах готовились две площадки — стадионы «Спартак» и «Олимпийский». Всего таких площадок по стране было 64, команд — 32, то есть «теоретически шансы были 50/50». А с учётом в целом инфраструктуры, то шансы были «ещё меньше», поскольку приходилось конкурировать с мегаполисами.

«Что касается Чебоксар, то лично я считал, что шансы быть выбранными в качестве тренировочный базы не превышали 10%. В первую очередь потому, что Чувашия всё-таки не футбольный регион, и на момент отбора тренировочных баз у нас не было хорошего футбольного поля. Соответственно мы его должны были создать в сжатые сроки», — отметил премьер.

В результате сегодня в Чебоксарах реконструированы с участием федеральных инвестиций стадионы «Спартак» и «Олимпийский». Кроме того, «удалось убедить федеральный центр выделить дополнительно средства на подготовку легкоатлетического сектора на «Олимпийском», и сегодня на этом стадионе готовы принимать легкоатлетические соревнования любого уровня».

"Не согласен с тем, что Чебоксары проиграли. Мы не проиграли. Я считаю, что мы выиграли», — подчеркнул Иван Моторин.

Подробности будут опубликованы в интервью с премьер-министром Чувашии Иваном Моториным.