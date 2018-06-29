Чебоксары, 29 июня, 2018, 19:14 — ИА Регнум. У государственного унитарного предприятия «Чувашавтотранса», на котором из-за долгов введено наблюдение, два пути развития. Первый предполагает погашение задолженности и выделение средств на обновление транспортного парка. Второй — уход предприятия с рынка, так как оно «не вписывается в рыночный механизм». Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил премьер-министр Чувашии Иван Моторин.

(сс) Free-Photos В салоне автобуса

Комментируя ситуацию с «Чувашавтотрансом», глава регионального правительства сообщил, что пока рассматриваются «две концепции развития ситуации».

"Первый, который хотели бы работники предприятия: погашение долгов и выделение субсидии на обновление подвижного состава.

Второй вариант — уход «Чувашавтотранса» с рынка, так как предприятие не вписывается в рыночный механизм: себестоимость проезда у него вдвое дороже рыночного. В этом случае перед нами стоит задача по возможности сохранить закреплённые за предприятием маршруты, передав их на конкурсной основе частным перевозчикам и предусмотрев субсидии при регулируемых тарифах. Хотя уже частично «Чувашавтотранс» из ряда муниципалитетов ушёл. Это, к примеру, произошло в Урмарах, такая ситуация в Марпосадском и Ядринском районах — маршруты там обслуживают предприниматели», — сказал Иван Моторин.

Премьер опроверг слухи о «ликвидация предприятия», пояснив, что «вопрос в том, нужно ли сохранять нерыночный механизм перевозок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2018 года на «Чувашавтотрансе» ввели процедуру наблюдения. Отмечалось, что долги по обязательным платежам на предприятии превысили 120 млн рублей.

Подробности будут опубликованы в интервью с премьер-министром Чувашии Иваном Моториным.