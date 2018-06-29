Вена, 29 июня, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Как сообщает австрийская газета Kronen Zeitung, сегодня, 29 июня, закончилась перестановка должностных лиц в венском отделении Социал-демократической партии (СДП) Австрии. По решению пленума партии новым шефом Клуба в Венской ратуше был выбран 51-летний австрийский политик Йозеф Таухер, ставший преемником Христиана Окзонитча на этом посту.

Diariolasamericas.com Социал-демократическая партия

Таухер уроженец города Грац. Будучи по образованию клиническим психологом, он уже 20 лет активно занимается политикой в области коммунального хозяйства. В Вене его родным районом считается Донауштадт (Donaustadt) — 22-й и самый большой район Вены. С 2014 года он исполнял обязанности члена городского совета. До этого он входил в состав Федерального совета партии. Об этом пишет газета Kronen Zeitung

Урбанизированное сельское хозяйство, здоровые продукты и сохранение зеленых районов имеют для 51-летнего политика первостепенное значение.

«Среди многих проектов, над которыми я работал, особое место в моем сердце занимают общественные сады в районе Гретцельн (Grätzeln), парковый проект Paradiesgartl в районе Ашперн (Aspern), дворовые клубы для молодых боксеров и первая в Вене спортивно-игровая площадка для представителей разных поколений в районе Кагран (Kagran)», — заявляет Йозеф Таухер, который в сентябре должен вступить в новую должность.

В связи с новым назначением Таухер будет вынужден отказаться от поста генерального секретаря Экологическо-социального форума в Вене.