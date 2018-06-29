Тамбов, 29 июня, 2018, 19:02 — ИА Регнум. В Тамбовской области разработают региональный закон по защите прав дольщиков. Разработкой документа займётся рабочая группа, созданная по поручению губернатора Александра Никитина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Глава региона поручил создать рабочую группу, которая займется разработкой проекта областного закона о мерах по защите прав граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов, перед которыми не исполнены обязательства по передаче им жилых помещений.

Обязанности по руководству группой возложены на заместителя главы администрации области Арсена Габуева. В состав группы включены 10 человек, в том числе вице-губернаторы Глеб Чулков и Дмитрий Зубков, директор правового департамента аппарата главы администрации области Александр Турецких, начальник управления градостроительства и архитектуры области Александр Филатов.

«В этом году ставлю задачу завершить по максимуму работу по всему текущему перечню объектов незавершенного жилищного строительства. Надеюсь, новые механизмы проектного финансирования, на которые переходит строительная отрасль, не позволят больше создать ту ситуацию, в которой оказались наши граждане», — подчеркнул Александр Никитин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами тамбовской областной Думы.

В настоящее время в регионе на рынке долевого строительства пострадавшими считаются более 360 человек. Региональные власти разработали дорожную карту, в которой прописаны сроки сдачи каждого долгостроя. Так, в начале апреля был сдан дом в Мичуринске. В ближайшее время планируется сдать еще две многоэтажки в областном центре.