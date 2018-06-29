Великий Новгород, 29 июня, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Новгородская область присоединилась к акции «Отцовский патруль», в ходе которой летом нынешнего года регион проверят на безопасность для детей и подростков. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Новгородской области Елены Филинковой, эту работу возглавила сама региональный детский омбудсмен, в состав рабочей группы также вошли общественники и представители органов власти.

(сс) skeeze Отцы

По словам Филинковой, приоритетом работы на лето в Новгородской области станет составление реестра заброшенных строек, представляющих угрозу для детей. Кроме того, будут выявляться открытые люки и крыши, доступные для несовершеннолетних. Также в Новгородской области решили обратить внимание на несанкционированные пляжи, где массово собираются подростки — чтобы предотвратить трагедии на воде. А по ночам планируется проведение рейдов — «ночные патрули» намерены выявлять детей и подростков, которые гуляют ночами без сопровождения взрослых.

Первые итоги акции намерены подвести 19 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобные «отцовские патрули» намерены создать и в Калужской области. Впервые он появился в одной из школ региона в 2010 году, с тех пор отцы школьников регулярно участвуют в патрулировании объектов с массовым пребыванием несовершеннолетних.

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