Берлин, 29 июня, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Казахстан и Германия подписали совместное коммюнике, которое содержит меры по дальнейшей поддержке этнических немцев, проживающих на территории республики. Об этом сообщили 29 июня в пресс-службе МИД Казахстана.

Mfa.gov.kz На заседании межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев в Казахстане

28 июня в Берлине состоялось 16-е заседание межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев в Казахстане. В рамках совещания стороны договорились продолжить поддерживать условия для сохранения национальной и культурной идентичности немцев в республике.

Отметим, в рамках казахстано-немецких отношений МИД республики отмечает отмену Казахстаном в одностороннем порядке виз для граждан 45 стран мира, в том числе Германии. Внешнеполитическое ведомство просит рассмотреть отмену Германией виз для граждан Казахстана.