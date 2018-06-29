Москва, 29 июня, 2018, 19:06 — ИА Регнум. Количество загородных участков для голосования не должно превышать 10% от общего числа избирательных участков на территории Москвы. Такое предложение на первом рабочем заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы озвучил председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, сообщили корреспонденту 29 июня ИА REGNUM в пресс-службе Общественного штаба.

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«Таким образом, у нас получится 300−330 участков за пределами столицы», — подчеркнул Венедиктов.

Он также сообщил, что последние заявки на регистрацию кандидатов в мэры столицы будут приняты 3 июля, а до 13 июля станет известен список всех кандидатов.

«17 июля Штаб будет окончательно сформирован», — подчеркнул он.

Венедиктов отметил, что на «дачном» участке для голосования в обязательном порядке должно вестись видеонаблюдение. Кроме того, председатель избирательной комиссии должен иметь московскую прописку. Желательно, чтобы москвичами были также его заместитель и секретарь.

«Так как в ряде субъектов, где планируется расположить избирательные участки, пройдут и местные выборы, то мы предлагаем разделить участки московские и региональные», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, существенный объем заявок на открытие загородных участков для голосования поступает из Московской, Калужской и Тульской областей. Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября 2018 года.

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