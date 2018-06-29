Ульяновск, 29 июня, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Ульяновская область победитель в конкурсе «Столица изобретательства — 2019». Об этом было объявлено сегодня, 29 июня, на расширенном заседании центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В заседании принял участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Советский плакат. Изобретения, рационализация народному хозяйству

В ходе торжественного мероприятия объявлен победитель конкурса «Столица изобретательства — 2019». Лидером стала Ульяновская область, набравшая наибольшее количество баллов по каждому из критериев оценки. Победитель конкурса получил право на проведение региональных, межрегиональных и федеральных мероприятий по изобретательской тематике в течение года. Руководитель Роспатента, председатель оргкомитета конкурса Григорий Ивлиев и вице-президент ВОИР Владимир Кононов вручили губернатору Сергею Морозову удостоверение о присвоении региону статуса «Столица изобретательства» и соответствующую символику.

Принимая награду, глава региона подчеркнул, что в Ульяновской области «особое внимание уделяется поддержке изобретателей, рационализаторов, инженеров, инновационных предпринимателей и патентообладателей». По итогам 2017 года мы регион занял восьмое место в рейтинге инновационных субъектов России.

«Сегодня мы возрождаем движение изобретателей и рационализаторов, которое было неотъемлемой частью советского общества. Одним из важных шагов по развитию инноваторства в Ульяновской области стало создание на базе одного из наших ведущих вузов — технического университета — региональной организации ВОИР. Она сконцентрирует усилия на всесторонней поддержке и развитии изобретательства путем создания необходимых стимулов и поощрения изобретателей и рационализаторов», — сказал Сергей Морозов.

По мнению губернатора, отдельная задача — «повышение грамотности граждан в области изобретательства и рационализаторства». А также вовлечение детей и молодёжи в научно-техническое творчество.

Отметим, конкурс проводился среди субъектов РФ в целях популяризации инновационного подхода к развитию экономики, выявления перспективных изобретательских и рационализаторских кадров и решений для их дальнейшей поддержки, а также развития лидерских и организаторских способностей у молодёжи, планирующей связать свою профессиональную жизнь с наукой, инновациями и технологическим предпринимательством. В рамках мероприятия состоялось также награждение лауреатов конкурсов «Премия ВОИР» и «Молодёжная премия ВОИР».

«В Ульяновской области дан старт региональному этапу всероссийского конкурса на соискание премии ВОИР «Лучшее изобретение» и «Лучшее рационализаторское предложение» 2019 года. Финалисты регионального конкурса получат не только денежное вознаграждение, но и возможность бороться за главный приз — премию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов», — сказал генеральный директор центра кластерного развития Ульяновской области Вадим Павлов.

Напомним, направления изобретательства и инноваторства являются стратегическими для Ульяновской области. Так, здесь активно реализуются проекты «Технологическая долина» и «Технокампус 2.0». По словам профильных специалистов, «Технологическая долина» станет эпицентром инновационной экосистемы региона, обеспечит наращивание научно-технического потенциала, благоприятные условия для развития инновационного и технологического предпринимательства и привлечения частных инвестиций в регион.

Технопарк «Технокампус 2.0» создаст «уникальную компоновку» специализированных научно-исследовательских, лабораторных, образовательных, производственных блоков и общественных зон в едином архитектурно-планировочном пространстве общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Проект содействует формированию условий для активизации научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности его резидентов, обеспечивает непрерывный конвейер разработки и внедрения новейших технологий в производство и создает поток высокотехнологичных стартапов в новых секторах экономики, а также стимулирует спрос заказчиков инновационной продукции.

Напомним, в ноябре прошлого года губернатор Сергей Морозов и председатель центрального совета ВОИР Антон Ищенко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки и передовых технологий.

В апреле текущего 2018 года заключено соглашение между центральным советом ВОИР, Ульяновским государственным техническим университетом и центром кластерного развития региона о создании Ульяновской региональной организации ВОИР. По словам и.о. ректора УлГТУ Александра Пинкова, основная цель новой структуры — довести до уровня коммерциализации все научные разработки. По информации специалистов вуза, УлГТУ является лидером в России среди организаций-патентодержателей. В 2017 году он получил 126 патентов, в том числе 92 — на изобретения. Приказом Министерства образования и науки РФ УлГТУ присвоен статус федеральной инновационной площадки на 2018−2023 годы. Кроме того, Ульяновский государственный технический университет является головным вузом консорциума малых инновационных предприятий, который сейчас включает 14 участников.