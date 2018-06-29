Нарьян-Мар, 29 июня, 2018, 18:50 — ИА Регнум. На 30% выполнен северный завоз топлива в Ненецком автономном округе. В села округа по реке доставлено 6,9 тысяч тонн угля. Это 57% от планируемого объема. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Завоз дров морским и речным способом выполнен на 25% — доставлено 2,7 тысяч кубометров. На сегодняшний день ими полностью обеспечены села Несь и Шойна, деревни Чижа, Кия, Щелино и Тошвиска.

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Завоз дизельного топлива к этой дате выполнен на 28%, масел и технических смазок — на 42%, бензина — на 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в рамках северного завоза в села округа морским и речным путем будет доставлено 11 тысяч кубометров дров, 26 тысяч тонн каменного угля и 8,8 тысяч тонн дизельного топлива.

Справка:

Северный завоз — это комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами в преддверии зимнего сезона. Завоз производится обычно воздушным, речным и морским транспортом, в том числе с использованием Северного морского пути.