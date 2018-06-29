Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Председатель правления российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер заявил, что коммерческая структура «Стокгольмский арбитраж» приступила к формированию трибунала по расторжению всех контрактов между российской государственной корпорацией и украинской национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». Об этом Миллер заявил сегодня, 29 июня, выступая на годовом собрании акционеров «Газпрома».

Контракт

Миллер напомнил, что 29 июня государственный апелляционный суд Швеции подтвердил свой приказ о приостановке исполнения решения «Стокгольмского арбитража» по контракту на транзит.

Он также отметил, что «Нафтогаз» пытался оспорить решение о приостановке исполнения решения «Стокгольмского арбитража» по спору между украинской компанией и «Газпромом», согласно которому российская сторона должна выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Но к доводам украинской стороны шведский апелляционный суд не прислушался.

«Соответственно, на сегодняшний день решения, принятые Стокгольмским арбитражем по договору на транзит, исполнять никто не может», — сказал Миллер.

Кроме того, он в очередной раз заявил позицию «Газпрома» о том, что решение «Стокгольмского арбитража» по спору с «Нафтогазом» было односторонним и российская госкорпорация его оспаривает в установленном порядке. Кроме того, «Газпром» принял решение разорвать все контракты с «Нафтогазом», чтобы не усугублять и без того существующий дисбаланс интересов.

В связи с решением «Газпрома» расторгнуть контракты «Стокгольмский арбитраж», который прописан в контрактах как третейский судья в спорах между сторонами, формирует специальный трибунал.