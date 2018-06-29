Астана, 29 июня, 2018, 18:58 — ИА Регнум. С 2015 по 2017 год доля национального кино в прокате Казахстана увеличилась в два раза, сообщает 29 июня издание BNews со ссылкой на министра культуры и спорта республики Арыстанбека Мухамедиулы.

Цитата из к/ф «Бизнес по-казахски 2 в Америке». реж Женисхан Момышев. 2017. США Бизнесмэны

По его словам, за три года министерством было выпущено 20 художественных, 67 документальных и 4 анимационных фильма. Министр напомнил, что в ближайшее время в прокат должна выйти первая казахстано-китайская картина «Композитор».

Напомним, в январе в рамках официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США заместитель президента американской ассоциации киноиндустрии Гейл Маккинен заявила о готовности сотрудничать с кинопроизводителями республики.