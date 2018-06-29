Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 18:43 — ИА Регнум. «Астрономическая прибыль» мешает многим городским деятелям понять недопустимость застройки охранной территории Пулковской обсерватории. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») в ходе обсуждения независимого экспертного отчета по оценке воздействия строительства на объект всемирного наследия, передает 29 июня корреспондент ИА REGNUM.

vgivanov Пулковская обсерватория

Напомним, на юге города рядом с ГАО РАН (Пулковская обсерватория) планируют построить масштабные жилые комплексы «Планетоград», «Югтаун» и «На Царскосельских холмах».

«Речь идет об астрономических прибылях. Когда на кону астрономические прибыли, какие-то астрономы с наблюдениями, какие-то астрометристы, высокоточная астрономия представляется бесконечно малой величиной. Зачем? На кону большие деньги, значит, надо застроить», — объяснил мотивы оппонентов Борис Вишневский.

Самая главная характеристика стоимости объекта недвижимости — вид из окна, напоминает депутат. Вот и территория Пулковской обсерватории страдает из-за своего уникального ландшафта, чистого воздуха и удачного расположения.

«Наша задача — сохранить уникальный объект, сохранить его и как объект науки, и как объект всемирного наследия. Строительство не только уничтожит уникальный ландшафт, но и угробит Пулковскую обсерваторию. Увеличение засветки неба поставит крест на наблюдениях», — сказал Вишневский.

Заметим, в предварительном отчете эксперты предлагают полностью отказаться от строительства, за исключением уже возведенных кварталов ЖК «На Царскосельских холмах», перевести территорию в разряд земель сельскохозяйственного назначения, возобновить их использование в этом качестве, даже создать фермы и регенерировать исторические «императорские» деревни Верхнее Кузьмино, Новые Сузи, Туйпола.

Кроме того, в качестве альтернативы предлагается возвести отдельные коттеджные городки, композиционно соответствующие традиционной застройке, в дереве или камне, преимущественно расположить их вдоль исторических дорог, причем обособленно друг от друга на значительном расстоянии.

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Напомним, 5 июня 2018 года президиум РАН принял решение о постепенном, в течение пяти лет, сворачивании астрономических наблюдений в ГАО РАН, мотивируя это «ухудшившейся обстановкой», которая мешает астрономам, — вместо того чтобы занять решительную позицию по защите обсерватории от поползновений застройщиков. Это вызвало возмущение у петербургских защитников обсерватории и специалистов, вынужденно покинувших ГАО РАН.