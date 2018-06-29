Пыть-Ях, Югра, 29 июня, 2018, 18:42 — ИА Регнум. В Югре неожиданно покинул пост очередной глава очередного скандального города. По собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами расстался с должностью главы города Пыть-Ях Олег Ковалевский.

Adm.gov86.org Олег Ковалевский

Сорокатысячный город Пыть-Ях при Олеге Ковалевском гремел скандалами. То в больнице этого славного городка до смерти залечат.

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То водоочистку за 90 млн рублей в чистом поле потеряют, и воплотится она в жизнь после серии уголовных дел.

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То его первый зам опростоволосится на ниве «формирования городской среды» вплоть до увольнения. История с принятием на работу в мэрию ранее судимой за манипуляции с бюджетными деньгами чиновницы также стала жирным минусом в работе главы Пыть-Яха.

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Портал «Новости Югры» сообщает, что «решение об отставке было принято на фоне недовольства окружных властей деятельностью Ковалевского». Но сам он пояснил СМИ свой уход переездом в Тюмень по семейным обстоятельствам, добавив, мол, «семья — главное в жизни». Напомним, Олег Ковалевский руководил Пыть-Яхом с 25 октября 2016 года.

«На протяжении всего времени, пока он находился на посту главы, так и не было сдвинуто с мертвой точки решение таких закоренелых проблем, как чистая вода и строительство очистных сооружений, долги коммунальных предприятий, город по-прежнему не уходил с повестки с проблемами в жилищной сфере, медицине», — сообщает проправительственный портал «Новости Югры».

Жители Пыть-Яха говорят в соцсетях об отставке Олега Ковалевского как о бегстве от проблем. Словно подтверждая анекдот, что «каждый мэр, уходя из города, должен выключить за собой свет, газ и горячую воду».

Ранее, 1 июня 2018 года, по собственному желанию покинул пост мэр Югорска Раис Салахов, заявив, что «18 лет на посту главы города пролетели моментально, как один миг». Впрочем, он прославился больше грубой риторикой своего пресс-секретаря и её феерическим «люди-свиньи». Департамент общественных и внешних связей ХМАО сообщил о новом главе города Югорска — Андрее Бородкине, которого депутаты городской думы сегодня, 29 июня, избрали единогласно.