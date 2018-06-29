Алма-Ата, Казахстан, 29 июня, 2018, 18:32 — ИА Регнум. В Алма-Ате на стадионе «Динамо» проходят международные соревнования пожарных команд на кубок общественного объединения «Спортивная федерация пожарных и спасателей» комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана. Об этом 29 июня сообщает издание BNews.

Emer.gov.kz Соревнования

Соревнования приурочены к 60-летию создания в Казахстане пожарно-спасательного спорта. В мероприятии принимают участие пожарные из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Турции и Белоруссии.

По итогам состязаний будет отобрана команда, которая отправится на чемпионат мира в Словакию.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл финальный этап конкурса на звание «Лучший пожарный — 2018». Смотр на звание лучшего пожарного Москвы проходит ежегодно с 2001 года. Конкурсные задания выполняются в три этапа: теория, практика, физическая подготовка.

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