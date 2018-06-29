Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Петербург рискует потерять исторический, накопленный веками «дух места» вокруг Пулковской астрономической обсерватории из-за начавшегося массового строительства там жилья. Об этом заявил 29 июня Сергей Горбатенко, председатель петербургского совета ICOMOS (Международный совет по памятникам и достопримечательным местам), передает корреспондент ИА REGNUM. Горбатенко участвовал в создании отчета о воздействии строительных проектов на объект всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», в состав которого входит и обсерватория.

Kab00m Главный корпус Пулковской обсерватории

Напомним, строительство ЖК «Планетоград», «Югтаун» и «На Царскосельских холмах» предполагается и уже ведется на территориях, на которых располагается, к которым непосредственно прилегает или находится в прямом визуальном контакте целый ряд компонентов и элементов объекта всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

Это сама Пулковская обсерватория, Ижорский уступ, мемориал в память о защите города «Блокадное кольцо», железная дорога на Павловск, а также Петербургское, Киевское и Волхонское шоссе, которые, как исторические дороги, служат осями восприятия уникального ландшафта.

Сергей Горбатенко сообщил, что эксперты называют около 12-ти признаков выдающейся универсальной ценности у этих территорий.

«Главные: доминирующая роль обсерватории, качество дорог как трасс восприятия, а также важнейший элемент всемирного наследия — «Блокадное кольцо». Именно здесь проходила линия фронта в 1941—1944 годах. И прямо на нее садятся эти новые кварталы. Под национальной охраной у нас состоят, к сожалению, только отдельные монументы, которые точечно намечают эти вот линии», — сказал Горбатенко.

Министерство культуры РФ сейчас уточняет и границы, и предметы охраны всех 36 компонентов культурного наследия, 12 из них находятся в стадии утверждения, сообщил Горбатенко.

«По «Зеленому поясу Славы», насколько я знаю, эта работа еще не заказана, но тем не менее методически это должна быть зеленая полоса, должны быть точки монументов, а соединяющая их — линия фронта. Какой ширины — это уже второй вопрос, документов по Второй мировой войне более чем достаточно, в том числе немецкая аэрофотосъемка, где видны все линии окопов, карты сохранились, всё это с немецкой стороны в открытом доступе есть, у нас, конечно, тоже много материалов, но они все в архивах», — добавил глава петербургского ICOMOS.

Добавим, буферные зоны необходимы для любого объекта всемирного наследия, но здесь они отсутствуют.

«Сейчас утвержденной законодательно буферной зоны нет, а зоны охраны — очень слабые, допустившие подобное строительство», — подчеркнул Горбатенко.

При этом многие объекты здесь всё же обладают национальным охранным статусом: ансамбль Пулковской обсерватории, верстовые столбы, воинские захоронения, мемориал «Пулковский рубеж».

«Конечно, здесь важно думать о духе места. Он включает в себя всю историческую память обо всех важнейших этапах развития и эволюции этой местности. Это и шведский период, и петровские новые образцовые деревни, которые заменили разобщенную систему финских крохотных деревенек и хуторов здесь, и бывшие дворцовые деревни, и образцовые агроландшафты эпохи Екатерины II, Александра I», — замечает Горбатенко.

Все эти деревни строились по образцовым проектам, почти все они были уничтожены войной, но помнить о них и о полях, которые здесь возделывали, необходимо, полагает эксперт, так как это была естественная буферная зона охраняемого ландшафта вокруг Царского Села.

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Напомним, 180 лет назад император Николай I подписал указ об открытии Главной астрономической обсерватории на Пулковской горе. Затем была установлена запретная зона для любого строительства в радиусе версты, чтобы не мешать астрономам изучать звездное небо.

Советская власть в этом вопросе сохранила преемственность, поддерживала и развивала астрономические наблюдения на Пулковских высотах, а в послевоенное время расширила запретную для строительства зону до трех километров от обсерватории. Это решение никто не отменял, и оно действует до сих пор. Однако в наши дни предпринимаются беспрецедентные попытки застроить защитную парковую зону Пулковской обсерватории.