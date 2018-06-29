Алма-Ата, Казахстан, 29 июня, 2018, 18:53 — ИА Регнум. В Алма-Ате была пресечена деятельность подпольного цеха по производству фальшивых купюр номиналом 1, 2 и 10 тыс. тенге (184, 369 и 1843 рублей), сообщает 29 июня издание BNews со ссылкой на руководителя второго отдела управления по противодействию теневой экономике службы экономических расследований городского департамента государственных доходов (ДГД) Даурена Оразгалиева.

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По его словам, в цеху были обнаружены специальные принтеры и специальная бумага. Сотрудники службы экономических расследований обнаружили также 46 поддельных купюр. Часть средств была изъята кассирами банков. Всего изъято 361 фальшивая банкнота.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января 2017 года в службе экономических расследований ДГД по Алма-Атинской области заявили, что пресекли деятельность группы фальшивомонетчиков. Общая сумма изъятых фальшивых денег составила 2 525 000 тенге (505 тыс. рублей — по курсу на 13 января 2017 года)