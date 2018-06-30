Тбилиси, 30 июня, 2018, 14:11 — ИА Регнум.

Рейтинг правящей политической партии в Грузии падает на фоне разгула преступности и падения благосостояния простых граждан. Почему «Грузинская мечта» почти довела ситуацию в стране до глубокого политического кризиса, рассказывает автор ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Управленческий кризис

Привычно валить все проблемы в Грузии на «тяжелое наследие правления Саакашвили» уже не получается. Ситуация требует принятия решительных мер, в противном случае правительство может столкнуться с массовым народным протестом. Кадровые решения, инициированные руководителем правящей партии, вернувшимся в политику олигархом Бидзиной Иванишвили, должны по идее автора стать путем к выходу из сложившегося бедственного положения.

Но станут ли посыпавшиеся как из рога изобилия отставки крупных чиновников достаточными извинениями власти перед участниками протестных акций, которые уже выбрали себе лозунг «Система должна быть разрушена»? А времени до очередных выборов остается все меньше…

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