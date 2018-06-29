Вильнюс, 29 июня, 2018, 18:13 — ИА Регнум. В парламент Литвы сегодня, 29 июля, к вечеру, вызвана полиция, которая должна была проверить на трезвость председательствующего социал-трудовика, старожила литовского парламента, экс-премьера Гедиминаса Киркиласа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Однако в парламент стражей порядка пока не пускают. Одновременно с этим скандал вызвал законопроект, который в момент председательствования Киркиласа рассматривался в сейме Литвы.

Герб Литвы (фрагмент)

Он предполагал перераспределение государственных дотаций партиям. В Литве партии финансирует только государство. В законе предлагалось, что если фракция раскололась после парламентских выборов, раскольники основали свою фракцию, то государство пересчитывает дотации такой партии и пропорционально финансирует и отколовшуюся часть депутатов. А заодно предлагается увеличить финансирование партиям, которые представляют национальные меньшинства. В сейме Литвы такая только одна — Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей.

Законопроект сразу же вызвал бурную реакцию оппозиции и предположения местных литовских СМИ о том, что это — завуалированная взятка правящей коалиции крестьян-зелёных за принятия ряда структурных реформ, которые на этой неделе утверждал парламент. Суть в том, что литовские социал-демократы ещё в 2017 году вышли из коалиции, однако часть депутатов отказалась рушить союз с крестьянами-зелёными, вышла из Социал-демократической партии Литвы и основала новую партию — Социал-демократическую Рабочую партию Литвы. Инициатором стал как раз Гедиминас Киркилас, который и председательствовал сегодня на пленарном заседании.

Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, формально не входя в правящую коалицию, стала «золотым голосом» крестьян-зелёных, что и помогло в итоге иметь большинство при голосовании по всем ключевым вопросам реформ. Именно за это, предположили в Литве, правящие и решили отблагодарить своих негласных союзников — одним дать денег из бюджета, несмотря на то, что они откололись после выборов и не имеют права на государственное финансирование до следующих парламентских выборов, а вторым просто добавить денег в партийную казну. Но также из госбюджета. Впрочем, представители Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей уже успели откреститься от таких предположений и объявили, что будут голосовать против этого законопроекта.

Однако основной скандал разразился из-за подозрений в трезвости самого председательствующего, из-за чего в парламент и была вызвана полиция. Соратники Киркиласа, впрочем, утверждают, что странная мимика и подозрительная артикуляция вызвана усталостью — парламент старается успеть выйти на летние каникулы и в последние заседания принимает такой объём законов, который обычно принимается за месяц-два.